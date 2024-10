O Governo dos Açores considerou hoje uma “excelente notícia” a inclusão de 34 milhões de euros no Orçamento do Estado para 2025 (OE2025) para a construção do Anel CAM do novo sistema de cabos submarinos.

“É uma boa notícia para a região constar já do Orçamento do Estado a verba de 34 milhões para o anel CAM. É uma excelente notícia. O Governo da República fez essa orçamentação com uma empresa e presumo que estará bem feita. Para nós, é uma excelente notícia”, afirmou, em declarações à agência Lusa, o vice-presidente do executivo açoriano (PSD/CDS-PP/PPM).

Artur Lima, que tutela a Ciência, elogiou a “promessa cumprida” por parte do ministro da Educação, Ciência e Inovação, defendendo a necessidade de avançar com a obra o “mais rapidamente possível”.

“Estou muito confiante que é desta que esta empreitada vai avançar. Essa verba muito significativa de 34 milhões é sinal disso. Estou muito confiante. O senhor ministro já nos tinha dito que iria concretizar a verba no OE2025 e que o processo estava já muito avançado”, reforçou.

O número dois do Governo Regional reconheceu que o valor previsto para o próximo ano não vai ser suficiente para a “empreitada toda”, mas insistiu que o investimento de 34 milhões de euros é “muito significativo” para “início de obra”.

“Para começo de obra é uma verba muito significativa e suficiente para 2025. Naturalmente que o Governo da República, que tem essa obra a seu cargo, fará os devidos reforços quando for necessário até ao final da construção”, salientou.

O investimento previsto para o Anel CAM constituído pelo novo sistema de cabos submarinos no próximo ano ascende a 34 milhões de euros, de acordo com o relatório da proposta do OE2025.

Em termos de infraestruturas digitais, o Governo refere a “continuação do projeto de criação do Anel CAM constituído pelo novo sistema de cabos submarinos que irá assegurar as ligações entre o continente e os arquipélagos dos Açores e da Madeira, e destes entre si”.

Em 2025, “o investimento previsto ascende a 34 milhões de euros”, lê-se no documento.

Já em 13 de março, o Governo dos Açores congratulou-se com a assinatura do contrato do novo sistema de cabos submarinos de fibra ótica que ligará o continente aos Açores e à Madeira em anel, apesar de subsistirem “questões importantes”.

A Alcatel vai construir e instalar o sistema de cabos submarinos de ligação do Continente, Açores e Madeira, um investimento de 154,4 milhões de euros com conclusão prevista para 2026, ficando a operação com a Infraestruturas de Portugal (IP).

O Governo entregou na quinta-feira, no parlamento, a proposta de Orçamento do Estado para 2025 (OE2025), que prevê que a economia cresça 1,8% em 2024 e 2,1% em 2025 e um excedente de 0,4% do Produto Interno Bruto (PIB) este ano e de 0,3% no próximo.

A proposta ainda não tem assegurada a viabilização na generalidade e a votação está marcada para dia 31, no parlamento.

Se a proposta de Orçamento do Governo PSD/CDS-PP for viabilizada na generalidade com a abstenção do PS ou, em alternativa, com os votos favoráveis do Chega, será então apreciada na especialidade no parlamento entre 22 e 29 de novembro. A votação final global do Orçamento está prevista para 29 de novembro.