As identidades do jogador Diogo Jota e do irmão André Silva, que morreram hoje num acidente de viação em Zamora, foram confirmadas através de documentos encontrados no local e no carro, disse fonte do consulado de Portugal em Madrid.

Antes dos corpos serem entregues à família, vão ainda ser feitas provas periciais (biológicas), adiantou a mesma fonte à agência Lusa.

De acordo com um comunicado enviado à agência Lusa, a Guardia Civil refere que está a investigar o acidente de viação, ocorrido às 00:30 (23:30 em Lisboa) no quilómetro 65 da A52, município de Cernadilla, Zamora.

Segundo o mesmo documento, as autoridades espanholas referem que a investigação levada a cabo pela Guardia Civil aponta para “o rebentamento de um pneu durante uma ultrapassagem”.

Na sequência do acidente, o veículo incendiou-se e os dois ocupantes morreram.

Diogo Jota, de 28 anos, era jogador do Liverpool, que representava há cinco épocas e no qual venceu uma Liga inglesa, uma Taça de Inglaterra, duas Taças da Liga e uma Supertaça.

Na seleção portuguesa, Diogo Jota somou 49 internacionalizações, tendo conquistado duas Ligas das Nações.