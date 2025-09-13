MADEIRA Meteorologia
"Número dois" do Vaticano pede aos políticos que lutem pela dignidade humana e recusem a mediocridade

    “Número dois” do Vaticano pede aos políticos que lutem pela dignidade humana e recusem a mediocridade
    Marcelo Rebelo de Saou beija a mão do cardeal Pietro Parolin. JOSE SENA GOULAO / LUSA
Lusa

Nacional
Data de publicação
13 Setembro 2025
18:37
Comentários

O “número dois” da Igreja Católica encorajou hoje em Lisboa os políticos e autoridades civis a lutarem pela dignidade humana num tempo de “múltiplas desolações”, e que não se contentem com a mediocridade.

“Vivemos tempos de particular complexidade. Cercam-nos múltiplas desolações: guerras, violências, crianças feridas, infraestruturas civis destruídas. Contudo, precisamente no meio de tudo isto, somos chamados a agir sem demora”, afirmou o secretário de Estado do Vaticano, Pietro Parolin, numa celebração em Lisboa por ocasião do Jubileu das Autoridades Civis, organizado pelo Patriarcado.

“Na vossa elevada vocação como parlamentares e legisladores, diplomatas, políticos e funcionários públicos, sois chamados a muito mais do que administrar ou governar”, pelo que “exorto-vos a prosseguir corajosamente neste compromisso, a trabalhar por um mundo em que o poder seja dominado pela consciência e a lei esteja ao serviço da dignidade humana”, disse o cardeal italiano, dirigindo-se aos presentes.

