Um novo centro de acolhimento temporário para sem-abrigo e refugiados vai abrir em Lisboa e terá a capacidade para 48 homens, indicou hoje a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML), que vai gerir a unidade.

O Centro de Alojamento Temporário da Saudade, localizado na freguesia de Santa Maria Maior, vai ser inaugurada na quarta-feira e é destinado a acolher pessoas sinalizadas em situação de sem teto e requerentes de proteção internacional “com vista a promover o desenvolvimento das suas competências pessoais, sociais, educacionais e profissionais”, explica em comunicado a SCML.

Segundo a SCML, o espaço tem capacidade para receber 48 homens com mais de 18 anos, dos quais 42 em alojamento temporário e seis em alojamento de emergência.

A SCML indica que a sinalização para esta resposta é feita pelas equipas técnicas da Unidade de Emergência e da Ação Social da SCML, pelos gestores de processo do Núcleo de Planeamento e Intervenção com Pessoas em Situação de Sem Abrigo e por outras entidades do concelho de Lisboa.

“Depois da abertura do Centro de Alojamento Temporário do Grilo, em dezembro passado – que veio dar resposta à necessidade de providenciar alojamento temporário a pessoas que, embora aufiram rendimentos, não conseguem aceder a habitação própria –, a inauguração desta quarta-feira vem reforçar a capacidade instalada de alojamento temporário da SCML”, precisa a instituição.

A SCML salienta que passa a dispor de seis equipamentos de alojamento temporário e de emergência direcionados para públicos específicos e que têm modos de funcionamento particulares em função das problemáticas sociais que acolhem, tais como ex-reclusos, jovens com percursos de institucionalização, mulheres com filhos e pessoas com necessidade de acompanhamento terapêutico.

A inauguração do Centro de Alojamento Temporário da Saudade vai contar com a presença da ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Maria do Rosário Palma Ramalho, presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, e do Provedor da Santa Casa, Paulo Sousa.