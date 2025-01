O Ministério do Ambiente e da Energia financiou com mais de nove milhões de euros projetos de proteção e conservação da natureza e adaptação às alterações climáticas, foi hoje anunciado.

Em comunicado, o Ministério explica que o investimento, financiado pelo Fundo Ambiental e destinado a iniciativas em todo o país, visa promover a conservação de espécies e ecossistemas, a melhoria das condições de visitação e a gestão sustentável de recursos naturais, com especial atenção ao lince-ibérico.

O Ministério destaca ainda a “diversidade e abrangência” dos projetos em causa, que compreendem por exemplo a gestão de áreas classificadas na Rede Natura 2000, sensibilização para a falta de água ou soluções para desafios ambientais urgentes.

De acordo com o comunicado, o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) recebe a maior verba, 3,3 milhões de euros, especialmente para projetos de conservação da natureza e biodiversidade, e a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) recebe dois milhões, para projetos relacionados com gestão da seca e reforço de infraestruturas de gestão e fiscalização.

O município de Terras do Bouro recebe 1,5 milhões de euros, para melhoria de condições de visitação e segurança em caminhos florestais, e o de Águeda 700 mil euros para prevenção e controlo do jacinto de água.

Outros apoios vão para projetos da Fundação Mata do Bussaco, de universidades de Coimbra e Nova de Lisboa e Instituto Superior de Agronomia.

A Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo recebe 63 mil euros, para o “Projeto Life LynxConnect.”

A ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, citada no comunicado, diz que os investimentos mostram o compromisso do Governo com a proteção da natureza, biodiversidade e coesão territorial.

“Projetos como o Life LynxConnect são exemplo do impacto positivo que podemos ter na preservação de espécies emblemáticas, como o lince-ibérico, contribuindo para a restauração dos ecossistemas e para um equilíbrio mais sustentável entre a natureza e a sociedade”, afirma a ministra.