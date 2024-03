Neve encerra estradas de acesso à Torre na serra da Estrela

As estradas de acesso à Torre no maciço central da serra da Estrela estão encerradas desde as 15h00 de hoje, devido à queda de neve, disseram à Lusa fontes da Proteção Civil e da GNR.

Segundo fonte do Comando Sub-regional das Beiras e Serra da Estrela, estão encerrados todos os troços no maciço central, à exceção da ligação de Seia a Sabugueiro e da Covilhã a Piornos.

Fonte da GNR acrescentou que estão encerrados os troços de Penhas da Saúde, Sabugueiro e Penhas Douradas no acesso à Torre.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) emitiu na sexta-feira um aviso à população face às previsões de mau tempo para as 48 horas seguintes, com vento forte, agitação marítima e queda de neve.

Com base nas previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a ANEPC emitiu um comunicado para que a população adote medidas preventivas para evitar acidentes.

O IPMA prevê vento forte, mais intenso no litoral oeste e nas terras altas, com rajadas até 95 quilómetros por hora, agitação marítima forte na costa ocidental e queda de neve nas terras altas do norte e centro, acima dos 1.400/1.600 metros durante a noite e madrugada de sábado, descendo a cota até aos 700/900 metros a partir da tarde.

Atendendo à alteração das condições meteorológicas, a ANEPC alerta para cuidados redobrados na estrada, com piso rodoviário escorregadio devido à possibilidade de acumulação de gelo, geada e neve, possíveis acidentes na orla costeira devido à forte agitação marítima, queda de ramos ou árvores, bem como de infraestruturas associadas às redes de comunicações e energia, além do desconforto térmico na população devido à descida acentuada da temperatura mínima.