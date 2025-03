Uma mulher de nacionalidade estrangeira foi detida no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, na posse de cerca de 15 quilos de cocaína dissimulada em frascos de champô, anunciou hoje a Polícia Judiciária.

Segundo um comunicado da Polícia Judiciária (PJ), a mulher foi detida em flagrante delito à chegada ao aeroporto Francisco Sá Carneiro, onde aterrou após viagem de um voo oriundo do Brasil.

A cidadã estrangeira de 48 anos, que trazia na bagagem peças de roupa e produtos de higiene, foi abordada pela PJ, que detetou produto estupefaciente dissimulado nas embalagens de vários frascos de champô, “que se apresentava sob a forma de creme ou dissolvido numa solução líquida, com o objetivo de passar despercebido em eventuais fiscalizações”.

Após analisado o seu conteúdo, a PJ verificou “tratar-se de cocaína com um peso total aproximado de 15 quilos”.

“Esta é a segunda situação detetada pela PJ naquele aeroporto no espaço de uma semana”, acrescenta a nota de imprensa, ao referir que a operação foi desencadeada por elementos da PJ da Diretoria do Norte, com a colaboração do Gabinete de Informações de Passageiros do Ponto Único de Contacto para Cooperação Policial Internacional.

A suspeita de um crime de tráfico de estupefacientes vai ser presente às autoridades judiciárias competentes para primeiro interrogatório e aplicação de medidas de coação.