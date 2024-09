O Ministério Público (MP) acusou o cidadão espanhol suspeito de matar e desmembrar em março o namorado brasileiro, em Lisboa, dos crimes de homicídio e profanação de cadáver, segundo a nota hoje publicada pela Procuradoria-Geral da República.

Segundo o Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa, o arguido e a vítima viviam juntos, na Lapa, “sendo a relação pautada por confrontos, por vezes, com violência verbal e física”.

“Em síntese, de acordo com a acusação, no dia 11 de março de 2024, na residência comum e na sequência de uma discussão, o arguido desferiu quatro golpes com uma faca de cozinha no corpo do ofendido. As lesões determinaram a morte da vítima. Em momento posterior, o arguido cortou o cadáver pela cintura e colocou o corpo assim dividido em sacos distintos que, depois, depositou em dois caixotes do lixo da cidade de Lisboa”, pode ler-se na nota do MP.

O suspeito ficou sujeito a prisão preventiva desde 15 de março, com o MP a defender a continuidade da medida de coação mais gravosa até ao julgamento.

A investigação esteve a cargo da Secção Especializada Integrada de Violência Doméstica de Lisboa (SEIVD), do DIAP Regional de Lisboa, com a colaboração da PJ.

O corpo da vítima, de 35 anos, foi encontrado no dia 12 de março, dentro de um saco junto a um caixote de lixo no bairro da Lapa, em Lisboa.

Fonte da PJ confirmou então à Lusa que foi contactada cerca das 03:00 pela PSP, que deu conta da descoberta de um cadáver dentro de um saco do lixo.

Segundo noticiou nessa data a TVI, o corpo de um homem, mutilado, teria sido encontrado por funcionários da Câmara de Lisboa que faziam a recolha do lixo.