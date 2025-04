Morreu João Cravinho histórico do PS

Faleceu hoje, aos 88 anos, o antigo ministro e figura de revelo do PS, João Cravinho, pai do antigo ministro da Defesa e dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho.

A notícia foi avançada pela RTP, tendo como fonte a família.

Engenheiro civil de profissão, foi ministro do Equipamento, Planeamento e Administração do Território, do XIII Governo Constitucional, liderado por António Guterres, e da Indústria e Tecnologia do IV Governo Provisório, em 1975, liderado por Vasco Gonçalves.

É reconhecido como um dos militantes socialistas que mais lutou contra a corrupção. No perfil do político, na Wikipedia, consta que em 2021 “acusou o Governo de José Sócrates de travar o combate à corrupção”.