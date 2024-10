O presidente do PSD Nacional afirmou hoje, à chegada ao Congresso do partido, que está “tranquilo, tranquilo” sobre o Orçamento de Estado incluindo quanto à posição dos deputados da Madeira relativamente a esta matéria.

”Agora não é tempo para pensar nesse tipo de perturbações”, considerou Luís Montenegro, segundo é avançado pelo Expresso.

Questionado sobre a posição de Miguel Albuquerque, que ameaçou com a possibilidade de voto contra dos deputados do PSD da Madeira, Montenegro falou do “sentido de responsabilidade” que deve ser privilegiado “pensando nas pessoas e na vida de cada português”.

Montenegro afirmou ainda que este congresso não será sobre o Orçamento do Estado, mas sobre o que pensa fazer nos próximos dois anos.