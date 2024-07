O primeiro-ministro, Luís Montenegro, cancelou por motivos de saúde a sua participação na Cimeira da Comunidade Política Europeia (CPE), em Oxford, no Reino Unido, prevista para esta quinta-feira, anunciou hoje o seu gabinete.

“Por motivos de saúde, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, cancelou a agenda de amanhã [quinta-feira], na Cimeira da Comunidade Política Europeia (CPE), em Oxford”, lê-se numa nota à imprensa do gabinete do chefe de Governo.

Do programa da visita de Luís Montenegro constava um encontro bilateral com o primeiro-ministro da Noruega, Jonas Gahr Støre, no Blenheim Palace, em Oxford, no Reino Unido, local em que decorrem os trabalhos da reunião da Comunidade Política Europeia.

O primeiro-ministro português previa participar na sessão plenária e também no grupo de trabalho temático “Energia e Conetividade”.

Depois de uma receção oferecida pelo rei Carlos III, Luís Montenegro tinha ainda previsto um encontro bilateral com os responsáveis de Andorra.

A Comunidade Política Europeia é um fórum intergovernamental para discussões políticas e estratégicas sobre o futuro da Europa, criado em 2022, na sequência da invasão da Ucrânia pela Rússia.