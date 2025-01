O primeiro-ministro avisou hoje que o Governo esgotou a sua capacidade negocial com as entidades representativas dos bombeiros sapadores e que avançará unilateralmente sem ter em conta as mais recentes aproximações se o impasse persistir.

Luís Montenegro deixou estas advertências após ter dado posse a José Manuel Moura no cargo de presidente da Autoridade Nacional de Emergência Proteção Civil (ANEPC), tendo ao seu lado a ministra da Administração Interna, Margarida Blasco.

“O Governo, após nove reuniões negociais com os bombeiros sapadores, chegou ao ponto onde esgotou a possibilidade de ir mais longe relativamente às condições de valorização remuneratória e de perspetiva de carreira”, declarou o líder do executivo.

De acordo com o primeiro-ministro, o seu executivo chegou ao limite do que pode oferecer com a responsabilidade e obrigação que tem de gerir toda a administração pública com sentido de equidade, de justiça relativa e de valorização da função de cada um”.

Luís Montenegro foi ainda mais longe nos seus avisos às estruturas representativas dos bombeiros sapadores.

“O Governo valoriza o resultado das negociações se elas forem bem-sucedidas. Se não forem, naturalmente, que esse esforço de aproximação não será tão evidente”, acentuou o primeiro-ministro, dizendo que então, se persistir um cenário de impasse, o executivo avançará de forma unilateral.