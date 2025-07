A Assembleia da República aprovou hoje as propostas do PSD, CDS e do PCP relativas ao subsídio social de mobilidade, iniciativa que contou com os votos contra de BE, PAN, Chega e JPP.

A proposta do PSD, aprovada no Parlamento nacional e subscrita pelos deputados sociais democratas eleitos pela Madeira - Pedro Coelho, Vânia Jesus e Paulo Neves - recomenda o Governo da República a concluir a implementação da plataforma digital única de gestão do subsídio social de mobilidade para residentes na Região Autónoma da Madeira, garantindo que, no momento da compra do bilhete, o passageiro pague apenas o valor líquido da tarifa legalmente fixada sem necessidade de adiantamento ou de reembolso posterior.