O Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) foi vandalizado hoje de madrugada por alegados ativistas climáticos/pró-Palestina, que partiram janelas e pintaram a bandeira da Palestina pintada na sua fachada, confirmou a assessoria do MNE.

“Confirmo que partiram janelas e que pintaram uma bandeira da Palestina na fachada” do edifício, confirmou a assessoria de imprensa do Ministério dos Negócios Estrangeiros à Lusa.

Segundo ainda a assessoria do MNE, “foi feita queixa às autoridades” competentes sobre o incidente.

Num comunicado enviado à Lusa, o auto-denominado Coletivo pela Libertação da Palestina declarou que um grupo de manifestantes cometeu os atos no Ministério dos Negócios Estrangeiros, situado no Largo do Rilvas, em Lisboa, partindo janelas, pintando uma bandeira da Palestina e a frase “08 de junho”.

Alegaram protestar “contra a inação e cumplicidade do Governo português” e declararam-se “em solidariedade com o Coletivo pela Libertação da Palestina, com o Climáximo e com o movimento ‘Fim ao Genocídio, Fim ao Fóssil’”.

De acordo com a nota do Coletivo, “na fachada (do MNE) foi também escrito ‘08 de junho’, numa alusão à marcha ‘Unidas Contra o Colapso’, que irá ocorrer este sábado.

Esta marcha reivindica o corte de todas as relações das instituições da União Europeia (UE) e dos países europeus com Israel.