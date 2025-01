A Proteção Civil registou, entre as 20:00 de segunda-feira e as 23:00 de quarta-feira, 713 ocorrências relacionadas com o mau tempo, sobretudo inundações, tendo sido realizadas quatro operações de salvamento.

A região mais afetada foi Lisboa e Vale do Tejo, com 244 ocorrências, seguida do Centro (174) e Norte, sobretudo Área Metropolitana do Porto (169), referiu à Lusa fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), num balanço sobre o estado de alerta especial amarelo e laranja que esteve em vigor até às 00:00 de hoje em Portugal continental.

A maioria das ocorrências foram por inundações, tendo sido registadas 367, seguido de limpezas de via (150), quedas de árvore (88), movimentos de massa (61) e quedas de estruturas (43).

Registaram-se quatro operações de salvamento, duas terrestres e duas aquáticas. Numa das ocorrências uma mulher ficou ferida com gravidade devido à queda de uma árvore no Barreiro, distrito de Setúbal.

Em Santa Maria da Feira (Aveiro), duas pessoas foram resgatadas de uma viatura submersa e uma mulher foi retirada da sua casa inundada e transportada para o hospital devido a sintomas de hipotermia, numa situação que resultou em dois desalojados.

A ANEPC apontou ainda para a ocorrência de fenómenos extremos de vento na quarta-feira, com o mais significativo em Alcácer do Sal (Setúbal), que resultou em quedas de árvores, de cabos de distribuição elétrica e de comunicações e causou falhas de energia em duas localidades (Montevil e Torrinha).

No distrito de Portalegre, Avis e Crato também registaram um fenómeno extremo de vento, com danos associados à agricultura e sem registo de danos em infraestruturas ou feridos até ao momento, detalhou a mesma fonte.

O desagravamento do estado de alerta especial é válido para todos os distritos de Portugal continental, com a ANEPC a realizar um briefing técnico operacional com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) e a Associação Portuguesa do Ambiente (APA) para um novo balanço, perante a previsão de novo agravamento do tempo a partir de sexta-feira, acrescentou.