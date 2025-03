A linha ferroviária de Cascais está suspensa devido aos efeitos do mau tempo, segundo o Comando Sub-Regional da Grande Lisboa que registou desde quarta-feira à noite mais de 500 ocorrências, na maioria quedas de árvores e estruturas.

A fonte da proteção civil indicou que entre as mais de 500 ocorrências registadas na Grande Lisboa estão quedas de árvores, queda de estruturas, telhados e postes de telecomunicações e de eletricidade arrancados pelo vento.

“A Linha ferroviária de Cascais encontra-se interrompida entre Caxias e Paço de Arcos devido à queda de uma árvore que danificou a catenária que caiu em cima do comboio, causando ferimentos ligeiros no maquinista”, disse.

De acordo com a mesma fonte, a circulação ferroviária vai continuar interrompida até estar resolvido o problema com a catenária.

Também por causa de quedas de árvores e postes de eletricidade, estão interrompidas várias estradas na Grande Lisboa.

“Temos um conjunto de estradas municipais e nacionais com interrupções. Temos a Marginal na zona do Alto da Boa Viagem e Santo Amaro de Oeiras. A Marginal entre Cascais e Carcavelos, a Estrada Nacional (EN) 247 na zona da Azoia, no concelho de Sintra, a EN 117 em Belas, a EN250 na zona da Venda Seca, a EN8 em Mafra, no Picão, a EN8 na Ponte de Lousa, em Loures, a EN116 entre Bucelas e Alverca, a EN115 entre Loures e Santo Antão do Tojal, na EN10 na Póvoa de Santa Iria, a 248 no Bom Retiro e EN10 no cruzamento do Sobralinho no distrito de Vila Franca de Xira”, adiantou.

De acordo com o Comando Sub-Regional da Grande Lisboa estas eram às 07:00 algumas das situações mais significativas.

“Vamos ter um trabalho demorado nas próximas horas para resolver estas situações, sendo que muitas serão identificadas com o clarear do dia”, disse.

Portugal está sob efeito da depressão Martinho, que obrigou a avisos quanto ao vento, chuva e agitação marítima fortes.