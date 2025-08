O Presidente da República foi hoje entronizado confrade honorário da Confraria do Queijo de São Jorge, numa cerimónia em explicou que esta foi uma exceção que abriu depois de ter prometido que não aceitaria este tipo de convites.

Numa cerimónia extraordinária de entronização, realizada no auditório municipal de Velas, Açores, a oficialização de Marcelo Rebelo de Sousa como o mais recente confrade da associação são-jorgense fez-se através da entrega das insígnias pelo líder (designado por “cabeça”) da confraria, a que se seguiu a leitura de um compromisso de honra.

Já como confrade, o Presidente da República discursou para salientar o papel das confrarias no país no domínio gastronómico, educativo ou social e elogiar o caráter “universal” e a ligação às raízes da confraria promotora do queijo com denominação de origem protegida São Jorge.

Marcelo explicou os motivos para aceitar o convite para ser confrade, depois de ter prometido que não aceitaria ser membro de qualquer confraria, justificando que foi uma decisão onde “entrou a paixão” e o gosto pelo queijo, mas também “razões institucionais” relacionadas com a importância da confraria nos Açores.