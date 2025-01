A ministra da Administração Interna ordenou hoje à Inspeção-Geral da Administração Interna (IGAI) a realização de um inquérito urgente às viaturas dos bombeiros adquiridas no mesmo lote do carro acidentado em Odemira.

“Na sequência do trágico acidente que, no passado dia 01 de janeiro, envolveu uma viatura ao serviço da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Odemira, a ministra da Administração Interna, Margarida Blasco, ordenou a abertura de um inquérito urgente por parte da IGAI, no sentido de apurar todos os elementos do processo de homologação, certificação, legalização e registo daquele veículo, bem como dos veículos constantes do contrato CP-V 056/01/2023.A”, refere o Ministério, em comunicado.

Em causa estão 81 viaturas, designadamente autotanques e viaturas florestais, adquiridas no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e entregues pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) no qual estava incluído o veículo de combate a incêndios dos Bombeiros de Odemira envolvido no acidente mortal.

O Ministério da Administração Interna precisa que aquele contrato de 2023 integra o lote de veículos cedidos pela ANEPC, em regime de comodato, a várias associações de bombeiros, estando incluído o veículo acidentado.

O comunicado avança ainda que a ministra da Administração Interna determinou a suspensão preventiva da utilização daquelas viaturas.

Um bombeiro morreu e quatro ficaram feridos, três dos quais em estado grave, na sequência do despiste do veículo de combate a incêndios da corporação de Odemira, no distrito de Beja, no dia 01 de janeiro.

Os bombeiros integravam uma das equipas de intervenção permanente (EIP) de Odemira, e regressavam ao quartel depois de terem sido chamados a intervir “numa queimada autorizada que se descontrolou” em Saboia, no interior do concelho de Odemira.

A Inspeção dos Serviços de Emergência e Proteção Civil abriu um inquérito ao acidente.