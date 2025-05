A presidente da Comissão Europeia considerou hoje que a vitória da coligação PSD/CDS-PP nas eleições legislativas de domingo é uma “excelentes notícia para Portugal” e felicitou o presidente social-democrata, Luís Montenegro.

“Querido Luís Montenegro, parabéns pela vitória eleitoral! É uma excelente notícia para Portugal e para a Europa, que só pode beneficiar de continuidade e estabilidade”, escreveu Ursula von der Leyen, nas redes sociais.

A presidente do executivo comunitário, que faz parte da mesma família europeia que Luís Montenegro, o Partido Popular Europeu, acrescentou que conseguiu “alcançar muito trabalho benéfico” com o presidente do PSD: “Há muito mais pela frente.”A presidente do Parlamento Europeu também congratulou hoje Luís Montenegro, defendendo que é “ótimo para Portugal”.

“Parabéns Luís Montenegro! É ótimo que Portugal e a Europa continuem a beneficiar da tua liderança e compromisso, garantindo soluções, determinação e estabilidade”, escreveu Roberta Metsola, nas redes sociais.

Roberta Metsola também pertence ao Partido Popular Europeu.