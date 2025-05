O próximo parlamento português terá o mesmo número de deputadas do que as eleitas nas legislativas do ano passado, e vão ocupar 76 dos 226 mandatos atribuídos nas eleições de domingo.

As eleitas representam 33,6% dos deputados, faltando ainda conhecer os quatro mandatos pela emigração, aos quais concorreram várias cabeças-de-lista mulheres, entre as quais a candidata do PS pelo círculo da Europa, Maria Emília Ribeiro.

De acordo com os mandatos já atribuídos, a AD elegeu 28 mulheres, o PS 21, o Chega 17, a IL três e o Livre outras três. PCP, BE e PAN elegerem uma deputada cada um e, nos Açores, a coligação PPD/PSD.CDS-PP.PPM também elegeu uma deputada.

De acordo com os resultados das eleições legislativas de domingo, a AD elegeu 86 deputados, o PS 58, o Chega 58, a IL nove, o Livre seis, o PCP três, o Bloco de Esquerda um e o PAN um.

Nos Açores, a coligação PPD/PSD.CDS-PP.PPM elegeu três deputados e na Madeira o JPP um deputado.

Depois de a lei da paridade ter sido revista em 2019, passando a fixar em 40% a percentagem mínima de cada um dos sexos nas listas eleitorais, os resultados das legislativas de 2022 já tinham ficado aquém, com as 85 eleitas a representarem 37% do parlamento.

Uma meta que ficou ainda mais longe nas eleições legislativas de 2024 e novamente no sufrágio de domingo.