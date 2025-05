O presidente do CDS, Nuno Melo, pediu hoje aos portugueses que votem “para que Portugal possa ter estabilidade celebrar a democracia” e para que seja possível às pessoas “concentrarem-se no que de facto é importante”.

“Portugal foi o segundo país da União Europeia que mais eleições teve em 10 anos. Só a Bulgária teve mais eleições. O meu apelo é que votem para que Portugal possa ter estabilidade. Seja quem seja [eleito], votem. Na campanha eleitoral fizemos tudo o que podíamos, corremos o país. Todos os partidos o fizeram e agora é hora de celebrar a democracia”, disse Nuno Melo.

O líder do CDS, que votou na Escola Manoel Oliveira, no Porto, pelas 11:45, mostrou-se impressionado com o número de pessoas que viu neste estabelecimento de ensino a votar, “mais”, disse, do que as que viu à mesma hora há um ano, algo que quer crer que é um sinal positivo quanto à abstenção.

“O facto de termos tido muitas eleições também pode contribuir para os portugueses quererem quebrar esse ciclo. Vamos ter eleições autárquicas e eleições presidenciais e tivemos legislativas há um ano, vamos estar em campanhas sucessivas e apelos sucessivos aos votos, mas o importante é que Portugal tenha, se possível, um ciclo de estabilidade para que as pessoas se concentrem no que de facto é importante”, disse.

Sublinhando que o país precisa de estabilidade, Nuno Melo disse que esta “é desejável, mas depende da vontade dos portugueses”.