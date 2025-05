A líder do BE apelou hoje à participação nas legislativas antecipadas ao lembrar que se assinalam 50 anos das primeiras eleições livres e salientou que “o voto útil é o que elege deputados que defendem propostas úteis”.

“Estes são os 50 anos do voto livre, são os 50 anos em que as mulheres puderam pela primeira vez votar em Portugal e, por isso, apelo a toda a gente para votar, às mulheres e aos homens deste país, que querem um país mais justo, para virem, para votarem, e apelo também para que votem em quem os representa, para que votem com convicção”, apelou Mariana Mortágua.

A coordenadora nacional do BE falava aos jornalistas depois de ter votado para as legislativas antecipadas deste domingo na secção 23 da Escola Básica n.º 1 de Lisboa, freguesia de Arroios, em Lisboa.

“O voto útil é aquele que elege as deputadas e deputados que estão no parlamento a defender-nos, a defender as nossas ideias e as propostas que são úteis para a nossa vida. Esse é o voto mais útil de todos”, defendeu ainda.

A coordenadora do BE chegou por volta das 11:30 a esta escola, local onde exerceu o seu direito ao voto com um ‘keffiyeh’ aos ombros, um lenço com um padrão xadrez preto e branco, símbolo da causa palestiniana.

Mortágua partilhou ainda que no caminho até à mesa de voto, encontrou uma senhora na rua que lhe disse que “o filho teve que ir viver para Vila Franca de Xira porque já não consegue pagar uma casa neste bairro”.

“Penso que nós temos que votar para mudar a nossa vida”, considerou.

A também cabeça de lista por Lisboa do BE salientou que ainda “há muito tempo” para votar, insistindo na participação de todos os eleitores.

Mariana Mortágua disse que vai passar o resto do dia a descansar e “à espera do momento das primeiras projeções com muita confiança e com muito entusiasmo”.