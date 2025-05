O secretário-geral do PCP votou hoje pelas 09:36 para as legislativas no concelho da Moita, no distrito de Setúbal, manifestando a expectativa de as pessoas poderem celebrar a vida com mais condições a partir de segunda-feira.

“Espero que hoje, esta noite, existam mais razões para as pessoas celebrarem melhores condições, para começarem a vida na segunda-feira com melhores condições”, disse Paulo Raimundo em declarações aos jornalistas depois de depositar o boletim de voto na urna da secção 16 na escola básica de Alhos Vedros.