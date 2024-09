Quase 300 operacionais estão a combater um incêndio que deflagrou na tarde de hoje no concelho de Alvaiázere, distrito de Leiria, segundo a página na Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

De acordo com a ANEPC, o incêndio deflagrou na freguesia de Pussos São Pedro às 15h48 e duas horas depois estavam no teatro de operações 298 operacionais, com 83 veículos e sete meios aéreos.

À agência Lusa, o presidente da Câmara de Alvaiázere, João Paulo Guerreiro, afirmou, pelas 17h30, que o fogo lavra em área florestal e não havia casas em perigo, embora reconhecesse que a situação “não está fácil”.

Durante a tarde, na freguesia da Amora, no Seixal, um incêndio de grandes dimensões tem estado a mobilizar também três centenas de operacionais.

“O incêndio está a afetar uma zona de mato onde não há habitações. As zonas urbanas mais próximas - de Belverde e da Verdizela –, de acordo com as últimas informações que nos foram transmitidas pelos bombeiros, não estão em perigo”, disse Paulo Silva, presidente da Câmara do Seixal.

O fogo, que teve início às 12h52, terá tido origem numa viatura que se incendiou na autoestrada A33 e alastrou a uma zona de mato da freguesia da Amora, no Seixal, distrito de Setúbal