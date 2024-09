Cerca de 70 pessoas tiveram de ser retiradas e pelo menos cinco imóveis, incluindo habitações, foram atingidos pelas chamas em diferentes incêndios rurais que deflagraram entre domingo e hoje nas regiões Norte e Centro, segundo a Proteção Civil.

Em conferência de imprensa na sede da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), no concelho de Oeiras (distrito de Lisboa), às 13:00, o comandante nacional de Emergência e Proteção Civil, André Fernandes, indicou que as evacuações foram registadas nos fogos de Oliveira de Azeméis, Sever do Vouga e Cabeceiras de Basto, e têm “corrido dentro do expectável”, com a colaboração das populações.

Referindo que a contabilização dos danos divulgada neste ‘briefing’ poderia ter de ser atualizada, o responsável indicou que, em Sever do Vouga, arderam uma habitação e um anexo agrícola, em Cabeceiras de Basto uma habitação e, num outro fogo, em Albergaria-a-Velha, um turismo rural e, de forma parcial, uma habitação.

Depois de, na noite de domingo, um bombeiro afeto ao combate em Oliveira de Azeméis ter morrido por doença súbita, a autoridade deu conta, neste ponto de situação até às 13:00, de um acumulado de mais 17 vítimas nos fogos desde sexta-feira, todos agentes de proteção civil – dois feridos graves, nove ligeiros e ainda seis operacionais assistidos.

Segundo o presidente da Câmara de Albergaria-a-Velha (Aveiro), o incêndio no concelho causou ferimentos em quatro civis que estavam a tentar apagar os incêndios nas suas habitações e um deles “tem uma certa gravidade”.

Neste concelho há também 20 casas afetadas pelo incêndio, além de viaturas, dois armazéns, um escritório, e várias pessoas ficaram desalojadas, atualizou o autarca, cerca das 14:45.

As chamas obrigaram a cortes de trânsito nas autoestradas A25, A1 (nos dois sentidos entre Coimbra Norte e Vila Nova de Gaia), A29, A17 e A32 e no Itinerário Complementar (IC) 2. A Proteção Civil apelou aos condutores para evitarem estas vias e a optarem, no caso do distrito de Aveiro, por itinerários “mais encostados ao interior”.

“A situação não está fora do controlo. A situação está muito complexa”, resumiu o comandante nacional, sublinhando que é necessário reduzir o número de ignições, que afetam sobretudo as regiões Norte e Centro.

“Vai ser um dia complicado, o dia de amanhã [terça-feira] também, daí a importância de continuarmos a reduzir o número de ignições”, acrescentou.

Pelas 13:00, estavam cerca de 3.500 operacionais envolvidos diretamente nas ações de socorro.

André Fernandes referiu terem sido acionados os planos de emergência do distrito de Aveiro e dos municípios de Albergaria-a-Velha, Águeda, Sever do Vouga e Oliveira de Azeméis, mas, entretanto, o plano municipal de Aveiro foi também ativado, segundo um comunicado da câmara.

Das 00:00 às 12:00 de hoje foram registadas 92 ocorrências de incêndios rurais no continente português, depois de, no domingo, ter havido 173.

Ao início da tarde de hoje, de acordo com o comandante nacional, estavam 36 incêndios rurais em curso no continente português, com a ativação de 32 meios aéreos.

Tendo em conta a acumulação de ignições, indicou o responsável, “nota-se já alguma alteração da qualidade do ar”, pelo que a Direção-Geral da Saúde recomenda a utilização de máscaras nas áreas com fumo.

Entretanto, fonte do Ministério da Administração Interna disse à Lusa que dois aviões canadair de Espanha chegam hoje a Portugal para ajudar no combate aos incêndios que lavram no país ao abrigo do Mecanismo Europeu de Proteção Civil.

Além destes dois aviões pesados de Espanha, estão também previstos chegar a Portugal outros dois meios aéreos de França, segundo o MAI.

Fonte da Proteção Civil disse entretanto à Lusa que também já manifestaram disponibilidade para apoiar Portugal a Itália e a Grécia, com dois aviões canadair cada, totalizando oito os meios aéreos que podem chegar a Portugal através do Mecanismo Europeu.

Segundo a Proteção Civil, foi também acionada hoje de manhã a companhia nacional, constituída por meios de corpos bombeiros da região de Lisboa e Vale do Tejo, para os incêndios de Oliveira de Azeméis e Albergaria.