Uma embarcação de recreio incendiou-se hoje à tarde a cerca de cinco milhas de Vila Franca do Campo, nos Açores, e as sete pessoas que seguiam no barco foram resgatadas, disse fonte da autoridade marítima.

Em declarações à agência Lusa, o Capitão do Porto e Comandante-local da Polícia Marítima de Ponta Delgada e de Vila do Porto, Rafael da Silva, adiantou que o incêndio ocorreu cerca das 17:30 locais (18:30 em Lisboa) numa “embarcação de recreio local” que estava a navegar “a cerca de cinco milhas de Vila Franca do Campo”, na ilha de São Miguel.

Na embarcação seguiam “sete pessoas, que foram retiradas” por outra embarcação, disse ainda à Lusa.

Segundo Rafael da Silva, os tripulantes “foram todos salvos e nenhum precisou de assistência”.

O incêndio está a ser combatido “por seis bombeiros, com recurso a moto-bomba”, adiantou.