Um homem de mais de 80 anos morreu hoje no Seixal, no distrito de Setúbal, na sequência de um esfaqueamento na via pública, disse à Lusa fonte policial.

Segundo a PSP do Seixal, o crime, ocorreu na Praceta Álvaro Cavalheiro ao princípio da tarde. A fonte não especificou as circunstâncias do homicídio.

O autor ou autores do crime estão em fuga e a Polícia Judiciária foi já acionada para a investigação do caso.