MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Nacional

Humberto Correia exerceu direito de voto “histórico”

    Humberto Correia exerceu direito de voto “histórico”
Agência Lusa

Nacional
Data de publicação
18 Janeiro 2026
11:05

O candidato presidencial Humberto Correia votou hoje em Olhão, no distrito de Faro, e afirmou, ao depositar o boletim na urna, que o seu voto “é histórico”, para ele, para os seus antepassados e as futuras gerações.

“Este voto para mim é histórico. Para mim, para os meus anos passados e as minhas futuras gerações”, afirmou, justificando a afirmação com o facto de ser uma pessoa humilde, “do nada, da pobreza e conseguiu chegar até aqui”.

Humberto Correia, que fez campanha vestido como Dom Afonso Henriques, vai aguardar os resultados da noite eleitoral em casa, mas garantiu que a sua vitória “já está atingida”.

“Atingi o meu objetivo, que era concorrer e consegui”, acrescentou, recordando que andou mais de um mês pelas ruas fazendo campanha vestido como o rei fundador de Portugal, tendo começado o seu percurso em Guimarães e percorrido os 18 distritos de Portugal continental.

Ao ser questionado sobre se queria passar alguma mensagem aos portugueses, respondeu que “têm que ter orgulho de ser portugueses”, apelando-lhes para que “sigam sempre o caminho do bem”.

Humberto Correia optou por votar cedo, cerca das 09:00, e disse que vai “esperar” e passar o dia a telefonar, a receber mensagens, e depois aguardar pelos resultados “em casa”.

Nascido em 1961 no concelho de Olhão, distrito de Faro, o pintor e autor passou 51 meses a recolher assinaturas, alcançando as 10.136, e, posteriormente, mais quatro meses a obter as certidões de eleitor de cada proponente.

Para Humberto Correia, que esteve emigrado em França, onde trabalhou em fábricas e na construção civil, não foi desafiante recolher tantas assinaturas em solitário, porque já fez “muita coisa na vida muito mais difícil”.

OPINIÃO EM DESTAQUE

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

Como interpreta a suspensão da exigência de situação contributiva regularizada para acesso ao Subsídio Social de Mobilidade?

Enviar Resultados

Mais Lidas

Últimas