Humberto Correia exerceu direito de voto “histórico”

O candidato presidencial Humberto Correia votou hoje em Olhão, no distrito de Faro, e afirmou, ao depositar o boletim na urna, que o seu voto “é histórico”, para ele, para os seus antepassados e as futuras gerações.

“Este voto para mim é histórico. Para mim, para os meus anos passados e as minhas futuras gerações”, afirmou, justificando a afirmação com o facto de ser uma pessoa humilde, “do nada, da pobreza e conseguiu chegar até aqui”.

Humberto Correia, que fez campanha vestido como Dom Afonso Henriques, vai aguardar os resultados da noite eleitoral em casa, mas garantiu que a sua vitória “já está atingida”.

“Atingi o meu objetivo, que era concorrer e consegui”, acrescentou, recordando que andou mais de um mês pelas ruas fazendo campanha vestido como o rei fundador de Portugal, tendo começado o seu percurso em Guimarães e percorrido os 18 distritos de Portugal continental.

Ao ser questionado sobre se queria passar alguma mensagem aos portugueses, respondeu que “têm que ter orgulho de ser portugueses”, apelando-lhes para que “sigam sempre o caminho do bem”.

Humberto Correia optou por votar cedo, cerca das 09:00, e disse que vai “esperar” e passar o dia a telefonar, a receber mensagens, e depois aguardar pelos resultados “em casa”.

Nascido em 1961 no concelho de Olhão, distrito de Faro, o pintor e autor passou 51 meses a recolher assinaturas, alcançando as 10.136, e, posteriormente, mais quatro meses a obter as certidões de eleitor de cada proponente.

Para Humberto Correia, que esteve emigrado em França, onde trabalhou em fábricas e na construção civil, não foi desafiante recolher tantas assinaturas em solitário, porque já fez “muita coisa na vida muito mais difícil”.