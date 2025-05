O arguido do assalto à secretaria-geral do Ministério da Administração Interna (MAI), em Lisboa, foi hoje condenado a uma pena de prisão de 5 anos e 3 meses de prisão.

O coletivo de juízes responsável por este caso decidiu condenar o arguido a 4 anos e 3 meses pelo crime de furto relacionado com o edifício da secretaria-geral do MAI e a 3 anos e 3 meses pelo furto qualificado na forma tentada relacionado com um assalto a um apartamento.

Em cúmulo jurídico, o coletivo fixou a pena de prisão de 5 anos e 3 meses. Uma vez que a pena ultrapassa os cinco anos, esta não pode ser suspensa e o arguido agora condenado terá de cumprir pena efetiva de prisão.

“Resultaram provados todos os factos da acusação. O arguido admitiu os factos e manifestou arrependimento dos mesmos”, referiu a juíza que preside ao coletivo, acrescentando que o tribunal não aceitou o pedido do Ministério Público, relacionado com a perda a favor do Estado das vantagens patrimoniais obtidas pelo arguido, uma vez que os bens não foram recuperados.

Depois da leitura do acórdão, o advogado do arguido, António Miranda, disse à Lusa que irá analisar a decisão lida hoje para decidir se apresenta recurso, uma vez que considera que a pena de mais de 5 anos de prisão é elevada.

Este julgamento começou no dia 22 de maio e, logo na primeira sessão, o homem confessou os crimes de que estava acusado pelo Ministério Público.

“Estou muito arrependido. Se eu soubesse [que era um edifício do MAI], não entrava”, assumiu o arguido quando foi presente a um coletivo de juízes do Tribunal Central Criminal de Lisboa, acrescentando que não sabia que o edifício que assaltou pertencia ao MAI.

De acordo com a acusação a que a Lusa teve acesso, do edifício da secretaria-geral, situado na rua de São Mamede, foram levados 10 computadores portáteis, no valor de 600 euros cada, incluindo os computadores do secretário-geral da Administração Interna, Marcelo Mendonça de Carvalho, e da secretária-geral adjunta da Administração Interna, Teresa Costa.

A investigação não conseguiu apurar a hora exata em que terá entrado na secretaria-geral, tendo o Ministério Público indicado na acusação que o assalto aconteceu antes das 06:20 do dia 28 de agosto.

O homem terá conseguido entrar na secretaria-geral do MAI através de uns andaimes que estavam colocados no edifício contíguo e terá vendido depois os computadores no Largo de São Domingos, na freguesia de Arroios.