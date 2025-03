A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem por suspeitas de mais de uma dezena de crimes de abuso sexual sobre a neta, de 11 anos, na zona de Torres Vedras, foi hoje divulgado em comunicado.

“A vítima revelou os crimes sofridos em contexto escolar, tendo a escola comunicado imediatamente a situação à PJ”, revelou esta força policial.

A PJ deslocou-se ao local e realizou diligências investigatórias urgentes, das quais resultou a detenção do agressor, que vivia na mesma casa com a neta.

De acordo com a investigação efetuada, os abusos sexuais começaram quando a menor tinha 9 anos e cessaram no final do ano passado.

A eventual conivência de outros membros da família encontra-se, ainda, em investigação, acrescentou a PJ no comunicado.

O homem é hoje presente a primeiro interrogatório judicial na sede da Comarca de Lisboa Norte, em Loures, para aplicação das medidas de coação.