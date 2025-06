Homem detido por abuso sexual de criança em escola do distrito de Santarém

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, na terça-feira, um homem de 22 anos, indiciado pela prática do crime de abuso sexual de uma criança de 7 anos, ocorrido numa escola do distrito de Santarém, onde exercia funções há cerca de cinco meses.

Em comunicado divulgado hoje, a PJ explica que os factos ocorreram no dia 16 de junho, durante uma atividade extracurricular, tendo a vítima sido “constrangida a atos sexuais, parcialmente presenciados por outras crianças”.

Segundo a nota, a investigação teve início após uma denúncia apresentada pela família da menor à Guarda Nacional Republicana (GNR), na sequência da revelação dos factos por parte da criança.

“A Polícia Judiciária foi de imediato ativada”, tendo procedido à detenção do suspeito no próprio dia, refere o comunicado.

A PJ adianta ainda que o detido “exercia também uma atividade ligada ao desporto, onde mantinha contactos com outras crianças”.

O arguido foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicadas as medidas de coação de proibição de contacto com a vítima, proibição de exercer funções que impliquem contacto com menores, proibição de contacto com crianças com menos de 15 anos e obrigação de alteração do concelho de residência.