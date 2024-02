Um homem de 72 anos foi assaltado no interior de uma dependência bancária, em Alcobaça, por três jovens que lhe furtaram um envelope com cerca de 1.500 euros e se colocaram em fuga, informou a PSP.

O assalto ocorreu na segunda-feira, cerca das 12:00, quando o homem se encontrava no Banco Santander Totta, em Alcobaça, distrito de Leiria, e de acordo com a PSP “se preparava para efetuar um depósito na caixa multibanco, no interior da dependência”.

A vítima foi abordada por “dois jovens do sexo masculino e uma jovem de sexo feminino”, aparentemente na casa dos 20 anos, que segundo a PSP lhe terão arrancado das mãos “um envelope com cerca de 1.500 euros” e se colocaram em fuga.

O assalto foi efetuado “em menos de um minuto, sem recurso a qualquer tipo de armas e sem violência”, confirmou à Lusa a PSP, responsável pela investigação do crime, do qual não resultaram feridos.

A PSP admite que no exterior da dependência bancária poderia estar um quarto elemento numa viatura usada para a fuga dos assaltantes, que ainda não foram localizados.