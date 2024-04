O Governo português está “expectante” face ao anúncio do ministro das Relações Exteriores iraniano de libertar antecipadamente os tripulantes de um navio de bandeira portuguesa ligado a Israel, recordando que defendeu sempre a sua libertação e da tripulação.

Fonte do gabinete do ministro dos Negócios Estrangeiros português, Paulo Rangel, confirmou a conversa mantida entre o governante português e o seu homólogo iraniano.

Conforme o MNE português publicou nas redes sociais, nessa conversa Paulo Rangel insistiu na “libertação do navio e tripulação” e “fez um apelo forte à contenção militar que evite uma escalada bélica na região”.

No quadro das diligências para a libertação do navio MSC Aries, o Governo português, através de Paulo Rangel, apresentou, de uma forma detalhada, fundamentação política, jurídica e humanitária para libertação imediata do navio e da tripulação, disse à Lusa a mesma fonte do MNE português.

O Governo português está, por isso, “expectante” na resolução da situação.

O Irão apreendeu o navio ligado a Israel numa altura em que se esperava uma resposta do seu lado ao ataque de 01 de abril ao consulado iraniano na Síria, atribuído a Telavive, que matou sete membros da Guarda Revolucionária, incluindo três generais.

Horas depois da captura do navio porta-contentores, Teerão lançou uma ofensiva de retaliação com centenas de mísseis e drones contra o território israelita.

Teerão captura regularmente petroleiros e navios de carga no Estreito de Ormuz e no Golfo Pérsico.