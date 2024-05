O concurso internacional ‘Madeira Curtas’ galardoou a curta-metragem ‘A Bem da Nação’, realizada por alunos da Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos do Caniço, com o prestigioso título de “Melhor Curta-Metragem Escolar”, considerada a mais significativa e influente obra cinematográfica educacional do festival. A entrega de prémios decorreu no passado dia 8 de maio, na Escola Dr. Horácio Bento Gouveia, no âmbito do ‘Festival de Audiovisual e Cinema Escolar’.

Para além do troféu, a curta da escola do Caniço foi a que mereceu mais nomeações em várias categorias, incluindo “Melhor Som”, “Melhor Imagem”, “Melhor Representação” e “Melhor Curta-metragem”. As referidas nomeações refletem a elevada qualidade do trabalho produzido pela escola, com particular destaque para áreas específicas da produção cinematográfica.

Para Armando Morgado, presidente do Conselho Executivo, “o resultado deste projeto fílmico é particularmente gratificante, e vai além da competição cinematográfica. É um importante trabalho colaborativo e interventivo da comunidade educativa, envolvendo não só alunos, professores e encarregados de educação, mas também funcionários”, explica.

“A escola do Caniço reafirma assim a sua nobre missão enquanto agente de transformação na sociedade ficando claro que o seu projeto educativo é uma verdadeira força unificadora, inspirando e capacitando todos os envolvidos a alcançarem novos patamares de excelência e criatividade”, conclui.