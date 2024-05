A Associação dos Jornalistas de Desporto e a sua direção atribuiu ao fotojornalista madeirense, Octávio Passos, da Getty Images, o ‘Prémio Nuno Ferrari’ como o fotojornalista desportivo do ano para o CNID.

A entrega dos prémios foi feita esta segunda-feira, na Gala CNID 2024, que decorreu em Viseu.

Na ocasião, Octávio Passos referiu ser ”um orgulho enorme receber este prémio, era um troféu que sempre quis ter na minha estante com os meus outros troféus ganhos em concursos e diplomas de reconhecimento pelo meu trabalho ao longo destes 19 anos de profissão. Receber esta nomeação pelo CNID com o peso do nome do Nuno Ferrari, um fotojornalista do qual me identifico bastante pela sua irreverência e qualidade técnica muito acima da média à época, deixa-me bastante feliz”.

O fotojornalista revelou ainda que “este prémio vem precisamente procedido do meu melhor ano profissional onde recebi medalha de prata à geral no World Sport Photography Awards, recebi medalha de ouro na categoria de Golfe e outras nomeações em diversas categorias. Ano em que uma fotografia minha de um festejo de um golo do SL. Benfica dá origem à capa do jogo Football Manager, fiz a capa de um livro de uma editora internacional sobre o ‘Surf’ na Nazaré e foi um ano onde realizei cerca de 16 viagens para a cobertura de torneios de Golf do DP World Tour e Challenge Tour, fechar este ano com este troféu é como uma cereja no topo do bolo”.

A finalizar, Octávio Passos deixou “um agradecimento à direção do CNID por esta distinção, com a promessa que irei continuar o meu trabalho, mantendo a exigência e qualidade de sempre”.