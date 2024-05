Ajudar os madeirenses a fazerem face ao aumento galopante do custo de vida é uma das grandes prioridades do PS-Madeira, que tem no seu programa eleitoral um conjunto de soluções tendentes ao aumento dos rendimentos e à folga orçamental das famílias, entre elas a redução dos custos com os transportes.

Esta tarde, numa ação de pré-campanha eleitoral em Machico, na qual marcou presença o candidato a presidente do Governo Regional, Paulo Cafôfo, o candidato Ricardo Franco apontou alguns dos compromissos do partido com vista a alcançar esse objetivo, nomeadamente a implementação do passe único regional e a gratuitidade dos transportes públicos para cidadãos menores de 25 anos e maiores de 60.

Encontrando-se em Machico, uma localidade da qual viajam todos os dias muitos estudantes e trabalhadores para outros concelhos, nomeadamente para o Funchal, o número três da lista do PS às eleições legislativas regionais do próximo dia 26 considerou estas propostas importantes não só para facilitar procedimentos, como para reduzir os gastos dos utilizadores com os transportes públicos.

Como explicou, com a implementação do passe único regional, as pessoas já não terão de adquirir mais do que um documento de transporte, no caso de terem de viajar em mais do que uma empresa de autocarros. “O processo torna-se menos burocrático e mais vantajoso”, sublinhou Ricardo Franco.

Além disso, apontou a gratuitidade dos transportes públicos para menores de 25 anos e maiores de 60 como um “alívio financeiro muito grande nos bolsos das famílias”, que, assim, passam a ter uma maior folga orçamental para fazerem face a outras despesas.

Por outro lado, o candidato do PS salientou que estas soluções podem constituir igualmente um contributo importante para incentivar uma mobilidade mais sustentável, cada vez mais premente no nosso quotidiano.

“O facto de as pessoas poderem ter um passe único e de a gratuitidade dos transportes públicos abranger uma maior faixa populacional é, certamente, uma boa razão para optarem por este tipo de deslocação, contribuindo para a redução do tráfego automóvel e para a emissão de menos gases poluentes”, declarou Ricardo Franco, apontando as preocupações ambientais como uma causa cada vez mais emergente.