O Artesanato em Barro, Cerâmica, Pedra e Azulejaria estará em destaque amanhã no Pavilhão do Artesanato da Madeira e da Floresta Laurissilva, localizado na Praça do Povo.

Depois da participação dos artesãos que trabalham as madeiras e outras fibras vegetais, está a decorrer neste pavilhão a semana dos artesãos que trabalham o barro e a pedra.

Até segunda, pode ser conhecido o trabalho de Cláudia Teixeira, Ana Paula Gomes, Miguel Ramos e Nelson Moreira Santos, numa vertente expositiva e também comercial.

Já amanhã cada um destes artesãos vai mostrar a sua arte ao vivo, sendo que as quatro sessões são de acesso livre.

Calendário das sessões de ‘Artesanato ao Vivo’:

11h – Azulejaria com Ana Paula Gomes

11h30 – Olaria com Cláudia Teixeira

12h30 – Escultura em Pedra com Nelson Santos

17h – Cerâmica e Olaria com Miguel Ramos

O Pavilhão do Artesanato da Madeira e da Floresta Laurissilva é da responsabilidade da Secretaria Regional de Turismo e Cultura e decorre de uma associação com a Secretaria Regional de Agricultura e Ambiente através da Direção Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Instituto do Vinho, do Bordado e Artesanato da Madeira, e do Instituto das Florestas e da Conservação da Natureza, no contexto das celebrações dos 25 anos da Floresta Laurissilva enquanto Património Mundial e Natural da UNESCO.

Neste espaço para além da homenagem à Floresta endémica da Madeira, é estabelecida a ligação ao Artesanato Regional enquanto reinterpretação inspirada na Natureza, no bem-estar e na reutilização das matérias-primas que poderão ser obtidas na Floresta.

Este pavilhão vai estar aberto ao público até dia 19 de maio, na Praça do Povo e, na semana de 14 a 19 de maio entra um novo grupo de artesãos que trabalham fios, tecidos e couro, nomeadamente José Carlos Sousa no Calçado Tradicional e Duarte Rocha também no Calçado Tradicional com o seu projeto “Proveto”; Maria Lídia Sousa e Maria da Graça nas Malhas; Maria José da Câmara Spínola, na Tecelagem e Susana Vares igualmente na Tecelagem com o seu Projeto Maui&Sucri; e Luz Ornelas com o Projeto Enfia-o-barrete