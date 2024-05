A Savoy Signature e o Atelier Nini Andrade Silva estão presentes na 2.ª edição da Investopia Europe - Shaping Future Investment and Business, que se realiza hoje no Palácio Mezzanotte, em Milão. Esta participação é uma iniciativa da Laurel, Associação Portuguesa de Marcas de Excelência, que reuniu alguns dos seus associados neste relevante fórum mundial.

Sílvia Dias, diretora de Marketing, Relações Públicas e Sustentabilidade da Savoy Signature, e a designer de interiores Nini Andrade Silva participam na mesa redonda ‘Oportunidades do Turismo e Hospitalidade’, uma conversa que pretende avaliar as oportunidades de investimento para o desenvolvimento sustentável no setor do turismo. Em foco, está a análise dos destinos e segmentos que oferecem as melhores oportunidades, bem como os modelos de parcerias de sucesso e os procedimentos de desenvolvimento considerando os fatores ESG (Environmental, Social and Corporate Governance).

A 2.ª edição da Investopia Europe, que conta com mais de 450 executivos, empreendedores, e investidores, assenta em três pilares: Diálogo (painéis de discussão de tendências e oportunidades; Comunidades (mesas redondas onde cerca de 20 líderes de negócios e investidores exploram parcerias e oportunidades de investimento); e Marketplace (em que empreendedores italianos apresentam propostas de negócios a investidores árabes).

Criada nos Emirados Árabes Unidos pelo Sheikh Mohammed Bin Rashid AL Maktoum e pelo ministro da Economia H.E. Abdullah Bin Touq Al Marri, a Investopia é uma plataforma global dedicada a futuras oportunidades de investimento que liga diferentes players do mercado em todo o mundo. A Investopia promove ainda a discussão e o desenvolvimento de estratégias que incentivem a criação de emprego e uma economia livre de carbono.