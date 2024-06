O primeiro-ministro, Luís Montenegro, afirmou hoje não excluir a possibilidade de estender a semana de quatro dias de trabalho à administração pública, sublinhando que esta pode ser uma forma de valorização dos trabalhadores do Estado.

O primeiro-ministro assumiu esta posição em resposta à líder parlamentar do Livre, Isabel Mendes Lopes, no debate quinzenal no parlamento sobre a disponibilidade do Governo para alargar a experiência da semana de quatro dias aos trabalhadores de todo o país, incluindo do setor público, após a divulgação de o relatório final sobre o projeto-piloto desta tipologia de semana de trabalho.

“Como escrevem os autores do relatório, a questão a colocar vai deixar de ser ‘devemos ou não implementar a semana de quatro dias’, para passar a ser ‘a semana de quatro dias é ou não um objetivo desejado, promissor e mobilizador’. E deixo-lhe esta pergunta: é ou não um objetivo desejado, promissor e mobilizador?”, questionou a deputado do Livre.

Luís Montenegro afirmou que tem acompanhado esta questão “com atenção”, afirmando que não tem dúvidas das mais-valias e vantagens da implementação deste sistema e admitiu a possibilidade de ser aplicado na administração pública.

“A questão de o fazermos na Administração Pública é uma boa questão, é uma questão que eu não lhe vou conseguir responder já, mas também lhe vou dizer que não excluo. Porventura, com a manutenção da carga horária semanal”, afirmou o líder do Governo.

O primeiro-ministro sublinhou que a manutenção da carga horária é “um caminho mais fácil do ponto de vista da gestão dos recursos humanos do que aquele outro que é fazer acontecer uma medida destas e diminuir simultaneamente a carga horária”.

Montenegro defendeu que esta pode ser uma via para inverter a dificuldade em reter trabalhadores na administração pública: “Essa é uma questão muito, muito sensível na nossa administração pública e, como eu também já disse neste debate a propósito de outras questões, nós também na administração pública estamos com dificuldade em atrair e reter recursos humanos.

Defendeu que é preciso realismo na abordagem deste tema e disse acreditar “que é possível fazer algum alargamento das experiências em empresas que estejam disponíveis” e “cuja atividade é conciliável e compatível com esta alteração”.

Lembrou, porém, que esta experiência pode dificultar a atração de investimento e a competitividade do país.

“Neste momento, com os desafios económicos que nós temos de fazer crescer a nossa economia, de atrair investimento, sermos competitivos, será muito difícil, acho eu, compatibilizar com muitos daqueles que poderão ser os nossos potenciais investidores”, acrescentou.