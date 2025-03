A GNR deteve, entre os dias 28 de fevereiro e 6 de março, em todo o País, 775 detidos em flagrante delito e detetou 9.761 infrações.

Entre as detenções destacam-se: 450 por condução sob o efeito do álcool; 143 por condução sem habilitação legal; 37 por tráfico de estupefacientes; 21 por posse ilegal de armas e arma proibida; 15 por furto e roubo.

Já no que concerne às infrações diziam respeito a 1.395 por excesso de velocidade; 1.350 por falta de inspeção periódica obrigatória; 960 por condução com taxa de álcool no sangue superior ao permitido por lei; 457 relacionadas com anomalias nos sistemas de iluminação e sinalização; 451 por falta de seguro de responsabilidade civil; 373 relacionadas com tacógrafos; 279 por uso indevido do telemóvel no exercício da condução; 251 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças.