Três homens, com idades compreendidas entre os 23 e os 32 anos, foram detidos em flagrante delito pela GNR, por burla através da aplicação MB Way, no concelho de Campo Maior, distrito de Portalegre, foi hoje divulgado.

O Comando Territorial de Portalegre da GNR explica, em comunicado, que as detenções ocorreram na terça-feira, no âmbito de uma ação de patrulhamento, tendo os militares da Guarda detetado três homens nas proximidades de uma máquina multibanco, “os quais demonstravam um comportamento suspeito”.

Na sequência da ação, os militares apuraram que os suspeitos tinham “acabado de cometer uma burla”, através da aplicação MB Way, motivo pelo qual foram de detidos.

No decorrer da operação, foi possível apreender 400 euros em numerário, três telemóveis, duas armas brancas e um veículo ligeiro.

Os detidos foram constituídos arguidos e os factos foram comunicados ao Tribunal de Elvas.