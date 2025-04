Fábio Loureiro, um dos cinco detidos que se evadiram do Estabelecimento Prisional de Vale de Judeus em 7 de setembro de 2024, foi hoje entregue à Polícia Judiciária (PJ), após ter sido recapturado pelas autoridades marroquinas em Tânger, a 6 de outubro do mesmo ano.

A entrega decorreu no âmbito de uma estreita cooperação entre a PJ e a Procuradoria-Geral da República (PGR), no quadro da cooperação judiciária internacional. O pedido formal de extradição, apresentado oportunamente pelo Procurador-Geral da República, foi aceite pelas autoridades do Reino de Marrocos.

A recaptura de Loureiro ocorreu menos de 24 horas após o início da operação internacional, que contou com o apoio do Cuerpo Nacional de Policía (CNP) espanhol e da Direção Geral de Vigilância Territorial Nacional (DGST) de Marrocos. A operação foi desencadeada com base em informação considerada credível pela PJ, indicando que o fugitivo se encontrava em território marroquino. Sobre Fábio Loureiro pendia um mandado de detenção internacional.

O detido está condenado por diversos crimes graves, incluindo rapto, tráfico de estupefacientes, associação criminosa, roubo à mão armada e evasão.