O fogo de artifício, o ponto alto das festas de São João no Porto, poderá não ser lançado por causa das marés provenientes do oceano Atlântico, avançou hoje à Lusa fonte da Câmara do Porto.

À Lusa, fonte da autarquia esclareceu que as marés provenientes do Atlântico estão a afastar as jangadas do local onde estavam alicerçadas para lançar o fogo de artifício.

O município do Porto está a acompanhar a situação com a Capitania do Douro por forma a perceber se a maré poderá mudar a tempo da hora do espetáculo pirotécnico.

O espetáculo, sob o rio Douro, agendado para as 00:00 irá ter uma duração de 16 minutos, sendo que a maioria do espetáculo será lançada do rio.