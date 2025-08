Uma filha de 38 anos doou parte do fígado à mãe, de 65, no primeiro transplante hepático de dador vivo totalmente robótico realizado em Portugal, no Hospital Curry Cabral, em Lisboa, anunciou hoje a ULS São José.

No transplante de fígado, realizado há um mês no Centro Hepatobiliopancreático e da Transplantação da Unidade Local de Saúde (ULS) São José, foram utilizados dois robôs cirúrgicos em simultâneo, adianta a instituição.

“Enquanto uma equipa utilizava um robô para extrair parte do fígado da dadora, operando através de pequenos orifícios, outra equipa utilizou um segundo robô para extrair o fígado da mãe, colocando depois por esta via o órgão parcial doado”, relata em comunicado.

Segundo a ULS São José, a dadora e a recetora, que sofria de doença hepática crónica, com doença oncológica, “recuperaram sem problemas”.

Na Europa, foi a segunda vez que se realizou um transplante hepático de dador vivo totalmente robótico. “A primeira vez que se registou, em Modena, Itália, foi utilizado apenas um robô, pelo que o procedimento de doação e transplante foi feito sequencialmente e não em simultâneo, como na ULS São José”, realça.

Para o diretor do Centro Hepatobiliopancreático e da Transplantação, Hugo Pinto Marques, “a robótica tem grandes vantagens na doação de órgãos, pela segurança e possibilidade de recuperação mais rápida”.

“O transplante robótico tem mostrado resultados promissores pela mesma razão, e Portugal é um dos países pioneiros nesta técnica”, destaca Hugo Pinto Marques, citado no comunicado.

A presidente da ULS São José, Rosa Valente de Matos, realça, por seu turno, que esta cirurgia é “mais um excelente exemplo” da aposta que a instituição tem feito “na inovação e, mais concretamente, na robótica, permitindo ao SNS manter-se na vanguarda internacional da prestação de cuidados”.

“É também uma forma de atrair e fixar profissionais de saúde no SNS”, defende Rosa Valente de Matos.

A ULS São José já tinha realizado, em outubro de 2024, pela primeira vez em Portugal, um transplante hepático de dador vivo, com recurso a esta tecnologia, mas a robótica apenas tinha sido utilizada na retirada do órgão.

A cirurgia robótica no Serviço Nacional de Saúde foi iniciada no final de 2019, no então Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central (CHULC), e, entretanto, foi adquirido um segundo sistema, permitindo à ULS São José ser pioneira na constituição de um Centro de Cirurgia Robótica.