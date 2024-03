O Primavera Sound é um festival de música popular que conta com a participação de artistas de todo o mundo. Foi originalmente realizado em Espanha. A primeira edição teve lugar em 2001. O enorme sucesso do evento levou à sua expansão internacional. Em Portugal, o festival realizou-se pela primeira vez em 2012. É considerado o maior do Mediterrâneo e um dos mais concorridos do continente europeu.

O conceito original centrava-se no indie rock, mas gradualmente combinou diferentes géneros musicais, tornando-o algo único. Atualmente, o festival reúne cantores pop e promove o hip-hop e a música eletrónica.

Em comparação com a maioria dos outros festivais realizados na Europa, as primeiras actuações começam por volta das 16h00, estando os cabeças de cartaz agendados para a meia-noite. As últimas actuações entretêm o público até cerca das 6 da manhã.

No início, o evento realizava-se apenas durante um dia, aumentando gradualmente para três dias.

O festival do Porto é visitado não só por portugueses, mas também por turistas. Para os viajantes, é uma excelente oportunidade para conhecer o lado musical de Portugal e apreciar a atuação de bandas locais.

Os fãs de música reúnem-se em torno dos belos campos relvados do Parque da Cidade do Porto. Os festivaleiros podem esperar uma variedade de actuações interessantes, desde melodias sombrias a canções que infundem vitalidade. O rock explosivo dá uma carga de pura adrenalina, enquanto a música pop é relaxante e revigorante.

Uma nota à parte! Viajantes de todo o mundo tentam fazer coincidir a sua visita ao Porto com este evento. Não pode deixar indiferente nenhum verdadeiro amante da música.

Um dos maiores festivais de música do mundo realiza-se no Porto. Em 2024, o evento terá lugar de 6 a 8 de junho.

O festival de pop-rock terá lugar no Parque Cidade, na costa atlântica. Em alguns dias, os concertos durante o evento também terão lugar noutros locais na zona central da cidade.

As fantásticas vistas do Parque Cidade, situado entre o mar e a cidade, devem ser vistas com os próprios olhos.

Os bilhetes para o Primavera Sound 2024 podem ser comprados online no site oficial do festival. O custo de um bilhete normal é de 175 euros. Existe também uma categoria VIP a 250 euros.

Os bilhetes também estão à venda em sítios Web especiais que distribuem bilhetes para vários eventos de entretenimento. A reserva antecipada garante a possibilidade de assistir ao festival nas datas previstas; a compra não deve ser adiada à última hora.

O festival promete aos visitantes música interpretada por bandas internacionais de renome e artistas a solo. O evento contará não só com bandas estrangeiras, mas também com bandas portuguesas. A lista de cabeças de cartaz inclui:

A participação destas celebridades foi confirmada pelos organizadores do festival. Para além deles, são esperados no Porto American Football, Arca, Blonde Redhead, Ethel Cain, Julie Byrne, Justice, Lambchop, Lankum, Mannequin Pussy, Mitski, Shellac, SZA, The Last Dinner Party, The National, Wolf Eyes e muitas outras bandas e artistas. Esta é uma óptima oportunidade para os estreantes se darem a conhecer ao público e para os artistas mais experientes demonstrarem mais uma vez o seu talento. Uma verdadeira extravagância musical aguarda os convidados do festival. A rica vida cultural do Porto atrai muitos.