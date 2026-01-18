Federação Nacional dos Médicos inicia negociações com tutela na terça-feira

A Federação Nacional dos Médicos (Fnam) anunciou hoje que vai reunir-se na terça-feira com o Governo para a primeira ronda negocial, na qual exigirá o cumprimento integral do protocolo assinado e um processo transparente.
A reunião, que está agendada para as 16:00 no Ministério da Saúde, em Lisboa, deverá contar com a presença do novo presidente da Fnam, André Gomes, que assumiu a liderança no sábado, durante a reunião do Conselho Nacional da Fnam, realizada em Coimbra.
Em declarações à Lusa, a ex-presidente Joana Bordalo e Sá disse que a reunião vai ser decisiva para avaliar o compromisso do executivo, depois no dia 09 de janeiro ter sido assinado um protocolo negocial com a tutela que incide fundamentalmente nos salários e condições de trabalho dos médicos.
“Exigimos, acima de tudo, que este protocolo negocial seja cumprido. Exigimos um processo negocial que seja sério, que seja transparente, e esperamos que nesta primeira reunião tenhamos um calendário definido e possamos começar pela avaliação e progressão dos médicos”, realçou a dirigente, que agora ocupa o cargo de vice-presidente da Fnam.
Joana Bordalo e Sá reforçou que continuam em cima da mesa “matérias estruturais e centrais” para se ter mais médicos no Serviço Nacional de Saúde (SNS), entre as quais a reintegração do internato médico na carreira, a revisão da jornada semanal de trabalho, a reposição dos dias de férias perdidos, a proteção da parentalidade e a negociação de um regime de dedicação exclusiva “opcional e devidamente valorizado”.
“Nós entramos neste novo ciclo, neste novo triénio, com uma estabilidade interna, com uma experiência acumulada, e com foco total na defesa dos médicos e do SNS”, sublinhou a presidente do Sindicato dos Médicos do Norte.
A vice-presidente da Fnam recordou que a nova comissão executiva é composta por dez elementos dos três sindicatos da estrutura (Sindicato dos Médicos do Norte, Sindicato dos Médicos da Zona Centro e Sindicato dos Médicos da Zona Sul), mantendo o princípio de rotatividade que entrega agora a presidência ao líder do Sindicato dos Médicos da Zona Sul, André Gomes, de 35 anos.
À Lusa, Joana Bordalo e Sá salientou ainda que a passagem da presidência para André Gomes cumpre “uma regra, não apenas uma tradição”, destacando que “em cumprimento da regra da rotatividade, a presidência passa ao presidente do Sindicato dos Médicos da Zona Sul”.
As vice presidências ficam a cargo de Joana Bordalo e Sá, que presidiu à Fnam entre 2023 e 2025, e de Noel Carrilho, presidente do Sindicato dos Médicos da Zona Centro, que liderou a federação entre 2020 e 2022.
“A Fnam tem um princípio democrático, rotativo, que garante continuidade da ação sindical, assente num trabalho coletivo e numa liderança colegial”, referiu, acrescentando que o novo presidente “está totalmente apoiado pelos seus vice-presidentes, ambos já com experiência na presidência da Federação, e por toda a comissão executiva da Fnam”.
André Gomes é médico de saúde pública e exerce funções na unidade local de saúde (ULS) do Alto Alentejo.
Natural de Lisboa, o novo presidente da Fnam apresenta um percurso marcado por intensa participação associativa, cívica e política, tendo sido candidato da Coligação Democrática Unitária (CDU) à Câmara Municipal de Santarém em 2021.
