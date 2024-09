Exportações de viagens e turismo sobem 5,5% em agosto e importações 8,4%

As despesas de turistas estrangeiros em Portugal e de turistas portugueses em outros países aumentaram 5,5% e 8,4%, respetivamente, em agosto, em termos homólogos, divulgou hoje o Banco de Portugal (BdP).

“Em agosto de 2024, o indicador preliminar das viagens e turismo aponta para um crescimento das exportações de 5,5% face a agosto de 2023 (após uma variação de 9,1% em julho) e um crescimento das importações de 8,4% (após uma variação de 8,8% em julho)”, lê-se na nota publicada hoje.

Desta forma, registou-se um abrandamento face ao mês anterior, tanto nas exportações como nas importações.

As séries hoje divulgadas são valores preliminares para a taxa de variação homóloga, tanto para as despesas de turistas estrangeiros em Portugal, como para as despesas de residentes em Portugal quando se deslocam a outros países.

Segundo os dados do banco central divulgados a 19 de setembro, referentes à balança de pagamentos de julho, o valor dos gastos dos turistas no sétimo mês do ano atingiu os 3,3 mil milhões de euros, acima dos três mil milhões registados em julho de 2023.

Para agosto, ainda não existem valores absolutos disponíveis, mas é habitualmente o pico das visitas turísticas em Portugal, sendo que no ano passado, as despesas de turistas estrangeiros em Portugal chegaram a 3,9 mil milhões de euros nesse mês.

Para este indicador, o Banco de Portugal tem em conta um “conjunto mais restrito de informação”, como a utilização de cartões bancários.