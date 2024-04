Europeias: Ventura diz que cabeça de lista do Chega será “único adulto na sala”

O presidente do Chega, André Ventura, considerou hoje que o cabeça de lista do seu partido às eleições europeias, António Tânger Corrêa, será “o único adulto na sala” e criticou os candidatos do PS e da Aliança Democrática (AD).

“Temos um cabeça de lista que é vice-presidente do Chega há muitos anos, um nome reconhecido na sociedade, com experiência. Aliás, arrisco-me a dizer que vai ser o único adulto na sala destas eleições europeias, visto que outros estão longe disso e apresentaram candidaturas honestamente ou caricatas ou pouco credíveis”, afirmou.

O líder do Chega falava aos jornalistas antes da entrega da lista de candidatos do partido às eleições europeias de 09 de junho no Tribunal Constitucional, em Lisboa. André Ventura indicou que os candidatos foram escolhidos por si e disse esperar “uma grande vitória” do seu partido.

Quanto ao cabeça de lista da AD, Sebastião Bugalho, considerou ser “pouco credível” e à primeira candidata do PS, Marta Temido, disse tratar-se de “um desrespeito para com os portugueses”, que “não podia ser pior”.

André Ventura defendeu também que estas eleições europeias “não serão uma segunda volta das legislativas, como pretendia Montenegro, mas serão uma clarificação daquilo que aconteceu a 10 de março”.