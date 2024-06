Europeias: Cotrim de Figueiredo candidato à presidência dos liberais europeus no PE

O eurodeputado da Iniciativa Liberal eleito João Cotrim de Figueiredo é candidato à presidência do grupo Renovar a Europa, do qual faz parte o partido do Presidente francês, Emmanuel Macron.

Em comunicado, o ex-presidente da Iniciativa Liberal justificou a sua candidatura com a necessidade de inverter “os resultados das últimas eleições europeias, em que o Renovar a Europa perdeu mais de 20% dos seus lugares”.

“Algo precisa de mudar. Seja no trabalho político, seja na organização, seja na comunicação do grupo. Um liberal assume a responsabilidade das suas ações livres”, sustentou Cotrim de Figueiredo, defendendo que é necessário “apresentar como que correu mal” e “reconquistar a confiança dos eleitores europeus”.

O eurodeputado eleito disse estar “consciente de que a atual liderança parte em vantagem”, mas defendeu que é preciso “assumir com coragem algo que precisa de mudar a nível estrutural”.

A eleição vai realizar-se na terça-feira, pelas 16:00 locais (15:00 em Lisboa), no Parlamento Europeu, em Bruxelas.