O sorteio do EuroDreams desta segunda-feira ficou sem totalistas, mas há 15 portugueses com razões para sorrir, com apostas certeiras em cinco números, o que equivale ao terceiro prémio do concurso, no valor de 102,50 euros.

Na verdade, no total foram 118 os apostadores que arrecadaram este valor, apesar de ninguém ter conquistado o primeiro prémio, de 20 mil euros durante 30 anos, com a combinação vencedora a ser composta pelos números 10 - 19 - 23 - 25 - 32 - 39 e pelo número de sonho 1.

De acordo com os Jogos Santa Casa, o segundo prémio, de dois mil euros durante cinco anos, também ficou sem totalistas.